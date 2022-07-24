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Правительство России расширило список недружественных стран

Кабмин внес Гернси, Мэн и Багамские острова в список недружественных территорий

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России расширило перечень недружественных России стран и территорий, сообщается на сайте кабмина.

В список были внесены острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции Великобритании против России, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Министерством финансов и рядом кредитных организаций.

До этого список недружественных стран был дополнен 22 июля. Тогда кабмин включил в него Хорватию, Словакию, Словению, Грецию и Данию.

5 марта российское правительство утвердило перечень иностранных «государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». Такая мера была принята в ответ на введение санкций против РФ после начала военных действий на Украине. В черный список изначально вошли 48 стран, после этого перечень несколько раз расширялся.

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