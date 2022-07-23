Состояние заразившегося COVID-19 Байдена улучшается

Состояние заразившегося COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается, сообщил журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением вируса Ашиш Джа, передает ТАСС.

«Я думаю, что риск осложнений у президента серьезно снижен, поскольку его иммунитет был укреплен, а также в связи с тем, что он принимает противовирусные препараты. Это имеет огромное значение с точки зрения снижения риска», — сказал он.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа заявил, что президент США Джо Байден вернется к нормальной деятельности после негативного теста на коронавирус, а его самоизоляцию планируют обеспечивать пять дней.

По его словам, медицинский регулятор информирует всех, кто считается близким контактом в дни, предшествовавшие положительному тесту. Джа добавил, что Байден на время приема «Паксловида», который ему назначил лечащий врач, перестанет принимать два других прописанных лекарства.