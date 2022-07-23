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Зеленский сообщил о прибытии в Киев делегации палаты представителей Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегация палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев. Он также опубликовал видео встречи с делегацией.

Зеленский написал, что благодарен США за последний объявленный пакет помощи Украине в сфере безопасности.

Особенно он отметил поставку реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS и снарядов.

Президент Украины также добавил, что Киев не может «заморозить этот конфликт» и ценит вклад Вашингтона в защиту страны.

22 июля президент Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал меморандум о выделении пакета военной помощи Украине на сумму до $175 млн.

Как заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная сумма в $40 млрд.

По его словам, российским властям «следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут ее поддержку».

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