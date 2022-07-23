Министр обороны Турции заявил об отсутствии необходимости разминирования украинских портов

Необходимости в полном разминировании украинских черноморских портов для начала работы по вывозу зерна нет, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN.

По его словам, достаточно просто создать безопасные коридоры для прохождения торговых кораблей.

«У нас сейчас нет необходимости в разминировании. Поскольку будет Совместный координационный центр, поскольку и российская, и украинская стороны находятся в одном месте <…>, мы будем определять безопасный курс судов, и <…> проводить торговые корабли», — сказал он.

Как отметил министр, таким образом можно будет следить, чтобы корабли благополучно входили и выходили из украинских портов.

Акар обратил внимание, что в соглашениях не установлены сроки их действия. По его словам, они будут «сохраняться до тех пор, пока продолжается работа».

Ранее в ООН сообщили, что размер буферной зоны для вывоза украинского зерна еще не определен.