Экс-депутат Рады Кива заявил о поручении Зеленского создать план воровства российского газа

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить. — «Газета.Ru») возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал экс-парламентарий в Telegram.

По его словам, в настоящее время в украинских газохранилищах есть только половина необходимого для отопительного периода газа. Из-за этого, как отметил Кива, Зеленский готов нарушить международные обязательства Киева.

«Поэтому было принято решение — красть», — добавил он.

Ранее депутат Рады, бывший спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что киевские власти должны «конфисковать» излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита голубого топлива РФ в Европу через территорию страны. По его мнению, за счет этого Киев сможет улучшить энергетическую ситуацию в государстве.