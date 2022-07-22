Китай выразил Японии недовольство оценкой его отношений с Россией

Власти Китая сделали Японии представление после публикации «Белой книги обороны Японии 2022» — ежегодного доклада на тему японской национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбина.

«Опубликованная на этот раз Японией «Белая книга» клевещет на политику Китая в области национальной обороны. (…) Мы уже сделали серьезное представление японской стороне по этому вопросу», — сказал дипломат.

Среди возмутивших Пекин тем — возможное «нападение» КНР на Тайвань, ситуацию вокруг которого китайцы считают своим внутренним делом, и военное сотрудничество с Россией, которое, по словам Вана ,учитывает нормы международного права и не нацелено против третьих государств.

Ранее сообщалось, что Япония не исключает вероятность проведения Китаем десантной операции на Тайване. В настоящий момент уровень угрозы для Тайваня расценивают как «чрезвычайно высокий».