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Глава МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

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Brendan McDermid/Reuters

Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран объединения нормально функционировали. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

«Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — сказал министр.

По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать».

«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — отметил дипломат.

Недавно глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть.

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Санкции против России
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