Глава МИД Венгрии предложил ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Будапешт предложил Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран объединения нормально функционировали. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

«Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — сказал министр.

По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать».

«Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — отметил дипломат.

Недавно глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть.