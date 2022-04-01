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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Кобринец заявил, что РФ не забудет враждебного отношения Евросоюза

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МИД РФ

Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) РФ Николай Кобринец заявил, что Россия не сможет забыть проявленного враждебного отношения Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для дальнейшей нормализации отношений с Москвой Брюсселю следует отказаться от политики давления.

«Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется», — подчеркнул Кобринец.

Как добавил директор департамента общеевропейского сотрудничества ведомства, стоит вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН и хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 1975 года. Речь о принципах равноправия и добрососедства.

Ранее в МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции.

Также Япония ввела новые санкции в отношении России из-за КНДР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Санкции против России
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