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МИД Франции заявил о готовности изучить возможность стать гарантом безопасности Украины

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса, сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на предложения Владимира Зеленского. Если к нам с ними обратятся, мы изучим их с большим и позитивным вниманием. Очевидно, что нейтральный статус (Украины) невозможен без гарантий безопасности», — утверждает Ле Дриан.

Тем не менее, к прошедшим в Стамбуле переговорам Ле Дриан отнесся скептически — он считает, что встреча не принесла в переговорный процесс необходимого прорыва.

Ранее в МИД Франции прокомментировали переговоры России и Украины.

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан, заявил, что режима тишины, объявленного вчера Россией на несколько часов в Мариуполе, было недостаточно.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин сказал, что Мариуполь является эпицентром военных действий.

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