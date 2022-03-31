Чавушоглу заявил, что ждет Лаврова и Кулебу в Турции на переговоры

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна ведет работу по организации новой встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом он сообщил телеканалу «А хабер».

«Встреча между Россией и Украиной может пройти на более высоком уровне, на уровне глав МИД, в ближайшие одну — две недели», — сказал он.

По его словам, он уже обсуждал предстоящие переговоры с Лавровым и Кулебой.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Эрдогана, он намерен поблагодарить Путина и Зеленского от себя и имени турецкого народа.