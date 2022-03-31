Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Сейм Латвии ограничил празднование 9 Мая в стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
saeima.lv

Латвийский парламент в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников Советской Армии, передает Delfi. По информации издания, поправки были внесены в закон «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» — соответствующее решение поддержали 69 депутатов, против выступили 15.

Согласно документу, помимо запрета на проведение мероприятий вблизи памятников советским войнам, также появился запрет на акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов», под которыми подразумевают Нацистскую Германию и Советский Союз. То есть, по сути, новые меры могут полностью запретить празднование Дня Победы в Латвии.

Исключение тут есть, но оно касается только тех мероприятий, которые используются в образовательных, научных или художественных целях, и не связаны с прославлением коммунистического или нацистского режимов или с оправданием «совершенных преступных деяний».

Отдельно новые поправки вводят запрет на использования буквы «Z», ставшей символом поддержки российской армии в рамках спецоперации России на Украине. По решению Сейма Латвии, теперь подобную символику на публичных мероприятиях можно использовать только в случае, если в этом нет цели «оправдания и прославления» действий РФ на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Украина призывает Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть