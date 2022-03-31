Сейм Латвии ограничил празднование 9 Мая в стране

Латвийский парламент в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников Советской Армии, передает Delfi. По информации издания, поправки были внесены в закон «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» — соответствующее решение поддержали 69 депутатов, против выступили 15.

Согласно документу, помимо запрета на проведение мероприятий вблизи памятников советским войнам, также появился запрет на акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов», под которыми подразумевают Нацистскую Германию и Советский Союз. То есть, по сути, новые меры могут полностью запретить празднование Дня Победы в Латвии.

Исключение тут есть, но оно касается только тех мероприятий, которые используются в образовательных, научных или художественных целях, и не связаны с прославлением коммунистического или нацистского режимов или с оправданием «совершенных преступных деяний».

Отдельно новые поправки вводят запрет на использования буквы «Z», ставшей символом поддержки российской армии в рамках спецоперации России на Украине. По решению Сейма Латвии, теперь подобную символику на публичных мероприятиях можно использовать только в случае, если в этом нет цели «оправдания и прославления» действий РФ на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Украина призывает Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией.