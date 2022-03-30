Посольство России подтвердило вызов посла Братчикова в МИД Словакии

Посольство России в Словакии в беседе с ТАСС подтвердило, что посол РФ в республике Игорь Братчиков был вызван в министерство иностранных дел страны из-за требований словацкой стороны сократить численность штата диппредставительства.

«Можем подтвердить, что в среду посол России в республике Игорь Братчиков был в Министерстве иностранных и европейских дел Словакии», — сказали в посольстве.

Ранее стало известно, что Словакия потребовала сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. Об аналогичном решении также заявила Ирландия. Чехия признала персоной нон грата одного российского дипломата.