Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27

Песков призвал контролировать свои эмоции, заявляя о действиях России в Карабахе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о якобы ударах РФ по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.

«Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — сказал представитель Кремля.

Он также призвал контролировать эмоции и воздерживаться от подобных утверждений, тем более в отношении партнеров России, коим является Азербайджан.

Песков подчеркнул, что сдержанность в эмоциях нужна в условиях, когда Россия прикладывает большие усилия по поддержанию мира в карабахском регионе и выполнению Ереваном и Баку своих обязательств.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

8 марта произошел взрыв на трубопроводе, который снабжал часть Карабаха газом из Армении, — тысячи людей остались без теплоснабжения.

22 марта Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, из-за чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. В тексте ведомства отмечается, что 120 тыс. жителей региона лишились необходимого газоснабжения в условиях небывалых холодов и снегопада.

26 марта Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе. До этого Путин дважды — 24 и 25 марта — созванивался с армянским премьером Николом Пашиняном.

В этот же день в Нагорном Карабахе было введено военное положение. Россия обратилась к Азербайджану с призывом отвести войска.

Все новости на тему:
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть