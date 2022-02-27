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МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь намекнул, что США могут быть виноваты в кризисе на Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — говорится в сообщении.

Слова сопровождаются карикатурой, на которой изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам дядюшка Сэм бензином «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина».

Ранее посольство Китайской Народной Республики в России в Twitter сделало репост записи заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня, в котором он напомнил, что именно Соединенные Штаты являются реальной угрозой миру.

В своем посте Чжао Лицзянь опубликовал инфографику проведенных вооруженными силами США бомбардировок иностранных государств — от Кореи и Китая в 1950–1953 годах до Сирии в настоящее время.

В списке указано более 30 стран, в том числе Вьетнам, Лаос, Гватемала (дважды), Югославия, Ливия, Ирак и Йемен.

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