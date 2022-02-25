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#Операция на Украине #Коронавирус
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Си Цзиньпин прокомментировал российскую военную операцию на Украине

Си Цзиньпин заявил, что относится с уважением к действиям России на Украине

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Лидер Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, рассказал об отношении Пекина к действиям Кремля на Украине. Об этом сообщается на сайте российского президента.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главы государств выразили готовность к дальнейшей взаимной поддержке в ООН и на других площадках. Путин и Си Цзиньпин отметили недопустимость использования санкций для достижения корыстных целей.

Путин в завершении поздравил китайского коллегу с успешным проведением XXIV Олимпийских зимних игр и высокими результатами, которые показали на соревнованиях китайские спортсмены.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы чтобы остановить гибель людей».

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Операция на Украине
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