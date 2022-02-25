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Лукашенко заявил о готовности создать условия для переговоров России и Украины

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Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, Лукашенко заверил, что будет готов создать все необходимые условия для обеспечения безопасности и неприкосновенности делегаций, прибывших на переговоры.

Ранее Лукашенко призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Минске для предотвращения полномасштабного конфликта.

24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Путину по-русски предложил ему «сесть за стол переговоров», однако на украинском языке повторил слова о «вторжении» России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

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