Экстренный саммит НАТО по Украине начнется в пятницу в 17:00 мск

Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется в пятницу в 17:00 мск. Об этом информирует ТАСС.

Президент США Джо Байден встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в закрытом для прессы формате для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее, говорится в сообщении.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать каждый метр земли НАТО.

При этом он подчеркнул, что США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине, они не станут отправлять на Украину свои войска. По его словам, он разрешил отправку дополнительных войск США в Германию.

Байден также заявил, что Россия начала «жестокое нападение на украинский народ без повода, оправдания и необходимости».