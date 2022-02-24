В Германии рассказали о плане действий на случай ограничения поставок из РФ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии не зафиксировали нарушений в снабжении энергоресурсами из-за границы. Его слова приводит «РИА» Новости.

«Поставки газа, нефти и угля осуществляются в прежнем режиме», — заявил он.

Политик считает, что Берлин должен и дальше укреплять свою энергобезопасность.

«К этому относится дополнительное расширение терминалов по приему СПГ в Германии», — заявил Хабек.

Он добавил, что Берлин сделает все для надежности своего энергообеспечения.

«Импорт российской нефти в Германию составляет 35%, но есть национальный нефтяной резерв, который обеспечивает 90-дневную независимость от импорта, мы надежно обеспечены нефтью», - сказал политик.

По его словам, нужно быстро развивать возобновляемую энергетику, чтобы преодолеть зависимость от ископаемых энергоносителей.

Ранее политик заявил, что после военной операции России на Донбассе Берлин будет вынужден покупать газ и уголь у других государств.

Он также добавил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в том числе из-за введенных против России санкций США, запуск российского газопровода «Северный потока — 2» невозможен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.