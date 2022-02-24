Зеленский призвал украинских граждан из-за рубежа оказать поддержку государству

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного брифинга заявил, что Россия якобы несет «огромные потери» и призвал украинских граждан из-за рубежа оказать поддержку государству, сообщает телеканал «Рада».

В ходе обращения к украинским гражданам, Зеленский призвал сплотиться вокруг власти и оказать сопротивление российской армии — для этого была организована раздача оружия и боеприпасов мирным гражданам. По словам украинского президента, в первую очередь, борьба идет «в информационном поле».

После этого Зеленский обратился к украинским гражданам с просьбой связаться с родственниками в России, российскими блогерами и информационными источниками, чтобы через них сообщить «правдивую информацию».

Только после этого Зеленский перешел на русский язык и обратился к гражданам Украины за рубежом, и пообещал снять персональные санкции с тех, кто присоединится к украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.