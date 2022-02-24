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ОБСЕ осудили действия России на Украине

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудило проведение специальной военной операции России на Украине, сообщается на сайте организации.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выпустили совместное заявление.

«Решительно осуждаем военную акцию России против Украины. Это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных действий», — указано в совместном заявлении Рау и Шмид.

Ранее Украина зарегистрировала обращения о прекращении членства России в Совете Европы.

Аналогичное обращение зарегистрировано и в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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