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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина захотела выйти из соглашения о памяти героизма народов СНГ в ВОВ

Кабмин Украины начал процедуру выхода из соглашения о памяти героизма народов СНГ в ВОВ

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РИА «Новости»

Правительство Украины начало процедуру выхода из соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано в 2011 году, по нему государства – члены СНГ приняли решение осуществлять мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников.

Кроме того, участники соглашения обязались продолжать поисковую работу и обеспечить захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями.

Ранее Украина вышла из еще одного соглашения Содружества независимых государств.

Верховная рада Украины приняла закон о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций. Решение поддержали 309 украинских народных депутатов.

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