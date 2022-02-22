В МИД России оценили слова Борреля о запрете на шоппинг в Милане для депутатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о запрете для депутатов Госдумы, которые голосовали за независимость Луганской и Донецкой народных республик, посещать страны ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, Боррель ни разу не поддержал родителей погибших в Донбассе детей и не заставил Киев обуздать националистов.

«Теперь мы поняли почему: шоппинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему», — отметила представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. По его словам, это решение удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются «болезненными».

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене. И это первый шаг», — кратко охарактеризовал санкции Боррель на своей странице в Twitter. Позже это сообщение пропало из подтвержденного аккаунта представителя ЕС.