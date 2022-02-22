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Спецназ США покинул Украину

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Jonathan Drake/Reuters

Спецназ США покинул Украину после сопровождения дипломатов США в Польшу. Об этом сообщает CNN.

«Силы спецназначения США покинули Украину... Их последней миссией было сопроводить персонал посольства США в Польшу прошлой ночью», — написала корреспондент телеканала в своем Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил по местному радио, что прибытие в республику новых военнослужащих и планы по принятию дополнительных американских подразделений активно обсуждаются властями с представителями США.

Представитель МИД Польши добавил, что прибытие новых подразделений на территорию их страны очень вероятно. Накануне, 20 февраля, сообщалось, что прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

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