Литва похвалила Германию за решение остановить сертификацию «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter одобрил решение ФРГ остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» после признания ДНР и ЛНР.

«Решение правительства Германии остановить сертификацию «Северного потока — 2» является своевременным и сильным ответом на российскую военную эскалацию в Украине. Каждый шаг, который [президент России Владимир] Путин делает на Украине, должен иметь свою цену», — считает глава МИД Литвы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение Минэкономики остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2» из-за указов Путина от 21 февраля о признании независимости ДНР и ЛНР. 22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.