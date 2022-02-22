В МИД рассказали, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР

Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает «Интерфакс».

«Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — сказал высокопоставленный дипломат.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее так же заявлял, что Россия признает независимость республик Донбасса в их фактических границах.

При этом глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников сообщал, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, в которых республики определят самостоятельно.