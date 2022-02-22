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В МИД России дали оценку Минским соглашениям

Лавров: Киев «похоронил» Минские соглашения много лет назад

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МИД РФ/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев «похоронил» Минские договоренности много лет назад, сообщает телеканал «Россия 24».

«В ситуации, когда Минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами», — заявил Лавров.

Он заявил, что Киев намеренно принуждает своих западных кураторов «молчаливо проглатывать» русофобию — республикам Донбасса все время отказывали в праве на переговоры с украинскими властями.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова напомнила об истинном отношении Киева к Минским соглашениям.

В частности, она привела слова президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Алексея Резникова, главы СНБО Алексея Данилова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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