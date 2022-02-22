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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Британии подтвердили, что объявят новые антироссийские санкции во вторник

Глава МИД Британии Трасс: во вторник будут объявлены санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила сообщение Reuters об объявлении во вторник санкций против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава МИД написала об этом в Twitter.

«Завтра мы объявим новые санкции против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении, опубликованном накануне.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на ряд касающихся торговли ограничений в отношении Донецка и Луганска.

До этого главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель осудили решение российских властей признать ДНР и ЛНР и пригрозили Кремлю санкциями.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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