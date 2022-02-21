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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин: Макрон рассказал о «свежих» идеях Украины по реализации минских соглашений

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Charles Platiau/Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал во время внеочередного заседания Совета безопасности РФ, что французский лидер Эммануэль Макрон заявлял ему об идеях Украины по проведению выборов в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

В ходе беседы двух лидеров президент Франции отметил, что нынешняя администрация Украины предложила «конструктивные и свежие идеи» по выполнению минских соглашений, которые она готова выполнять. В частности, Киев высказался о вариантах проведения выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса по упомянутой «формуле» экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Также Макрон рассказал Путину, что американская сторона тоже иначе начала смотреть на ситуацию вокруг Украины.

«Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции. Уже ночью, сегодня, можно сказать, до двух часов ночи. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог», — пояснил российский президент по итогам бесед с Макроном.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден попросил Эммануэля Макрона организовать саммит с Владимиром Путиным.

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