Путин: Макрон рассказал о «свежих» идеях Украины по реализации минских соглашений

Президент России Владимир Путин рассказал во время внеочередного заседания Совета безопасности РФ, что французский лидер Эммануэль Макрон заявлял ему об идеях Украины по проведению выборов в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

В ходе беседы двух лидеров президент Франции отметил, что нынешняя администрация Украины предложила «конструктивные и свежие идеи» по выполнению минских соглашений, которые она готова выполнять. В частности, Киев высказался о вариантах проведения выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса по упомянутой «формуле» экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Также Макрон рассказал Путину, что американская сторона тоже иначе начала смотреть на ситуацию вокруг Украины.

«Вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции. Уже ночью, сегодня, можно сказать, до двух часов ночи. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог», — пояснил российский президент по итогам бесед с Макроном.

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден попросил Эммануэля Макрона организовать саммит с Владимиром Путиным.