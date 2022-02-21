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Лавров: на Западе пока не готовы воспринимать предложения РФ по безопасности

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Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на внеочередном совещании Совета безопасности РФ, что западные страны не готовы предоставить гарантии безопасности. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы министерства, на Западе не готовы воспринимать предложения РФ о нерасширении НАТО.

«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, США всячески стараются обойти», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что западные коллеги пытаются «раскассировать» упомянутые российские предложения по гарантиям безопасности, стремясь убрать некоторые важные для РФ моменты. В целом, подытожил глава внешнеполитического ведомства, прогресс в диалоге есть, но незначительный.

«Есть подвижки, они несущественные, но они есть», — отметил министр, сказав, что предложения России «встряхнули» США, и американские власти активно взяли некоторые из них в работу.

Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются создать конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом.

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