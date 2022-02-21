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В Credit Suisse назвали обвинения США в свой адрес попыткой дискредитации

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Arnd Wiegmann/Reuters

Обвинения СМИ в адрес Credit Suisse выглядят как целенаправленная попытка дискредитировать не только сам банк, но и швейцарский финансовый сектор в целом, заявили «Газете.Ru» в банке.

Ранее Консорциум журналистов OCCRP опубликовал расследование по данным утечки больше 18 тыс. счетов Credit Suisse. Расследователи утверждали, что кредитная организация обслуживала высокопоставленных политиков, их родственников, преступников, в том числе коррупционеров.

«Эти обвинения в СМИ выглядят как целенаправленная попытка дискредитировать не только банк, но и швейцарский финансовый сектор в целом, который претерпел значительные изменения за последние несколько лет. В соответствии с реформами мирового и швейцарского финансового рынка, за последнее десятилетие Credit Suisse принял ряд важных дополнительных мер, включая значительные инвестиции в борьбу с финансовыми преступлениями», — говорится в сообщении пресс-службы Credit Suisse.

Банк отверг обвинения и инсинуации относительно его деловых практик после появления расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором был проведен анализ данных утечки о банковских счетах Credit Suisse.

«Credit Suisse решительно отвергает обвинения и инсинуации относительно деловых практик банка. Представленные в расследовании OCCRP вопросы являются преимущественно историческими, в некоторых случаях относящимися к 1940-м годам, а изложение этих вопросов основано на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к систематически неверным и тенденциозным интерпретациям деловой активности банка», — отметили в сообщении банка.

В Credit Suisse утверждают, что соответствующие вопросы уже решены. По данным банка, около 90% проверенных счетов на сегодняшний день закрыты или находятся в процессе закрытия до получения запросов от прессы, из них более 60% были закрыты до 2015 года.

«Что касается оставшихся активных счетов, мы уверены, что надлежащие меры безопасности, проверки и другие меры, связанные с контролем и безопасностью, были предприняты в соответствии с нашей действующей системой. Мы продолжим анализ этих вопросов и при необходимости предпримем дополнительные шаги», — заверили в банке.

Ранее стало известно, что благодаря масштабной утечке данных из Credit Suisse OCCRP нашел у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева квартиры в Женеве и офшоры.

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