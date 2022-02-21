В Польше рассказали, в чем Россия побеждает Запад

Советник президента Польши Анджей Зыбертович в беседе с Radio Maryja заявил, что Европа и США проигрывают России из-за утраты духовных ориентиров.

По его мнению, Россия имеет более слабый военный и экономический потенциал, однако при этом ей удается «водить за нос Запад, НАТО и США».

Зыбертович считает, что причина этого кроется в том, что Запад «дезориентирован в моральном и интеллектуальном плане и он «потерял нравственный ориентир», и культурная роль христианства ослабла.

«Запад находится в когнитивном и моральном замешательстве. Запад — жертва цифровой революции, возникшей внутри него, и жертва идеологических течений, возникших внутри либеральной демократии. Он настолько растерян, что, имея преимущество, проигрывает», — подчеркнул советник.

Зыбертович отметил, что нужно искать новые силы для восстановления Запада. Так, считает политик, для возрождения Запада необходимо «внутреннее возрождение католической церкви» и «проявление жизненной силы веры, которая была и есть с европейцами» на протяжении двух тысячелетий. Он указал, что сама светская либеральная демократия не способна справиться с назревшими кризисами.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил о начале нового общемирового идеологического противостояния Запада с союзом России и Китая.