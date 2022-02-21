В МИД РФ прокомментировали публикацию посольства США о возможных терактах в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская дипмиссия ведет себя в отрыве от реальности, пугая россиян. Так она прокомментировала предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России.

«Сегодня это все уже похоже на настоящую такую информационную террористическую атаку. Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян», — сказала она в эфире Первого канала.

20 февраля посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах, граничащих с Украиной. При этом диппредставительство не привело ссылки на конкретные публикации, на основе которых были сделаны выводы о возможности терактов.

Позже пресс-секретарь американского посольства объяснил, что публикация была сделана из соображений безопасности, так как в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне «минирований» общественных мест.