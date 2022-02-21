Пресс-секретарь Токаева прокомментировал публикации о счетах и офшорах

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании и зарубежная недвижимость, заявил его пресс-секретарь Берик Уали. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

«Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами», — заверил Уали.

По его словам, 38-летний сын президента Тимур Токаев занимается бизнесом, на госслужбе он никогда не работал.

Публикации о богатстве Токаевых Уали назвал фейковой информационной атакой с целью дискредитировать президента, который ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике. Как отметил пресс-секретарь, президент проводит реформы, которые «кому-то не по нутру».

Ранее появилась публикация о квартирах в Женеве и офшорах семьи Токаева.