В МИД Франции заявили, что саммит Путина и Байдена не пройдет раньше 24 февраля

Государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон не исключает, что саммит президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена не организуют раньше четверга, 24 февраля. Об этом сообщается в эфире La Chaîne Info (LCI).

«Да, потому что решено, что сначала еще будут подготовительные встречи, а там будет видно», — уточнил Бон в эфире французского телеканала.

Также госсекретарь при МИД Франции обратил внимание, что планируется встреча американского государственного секретаря Энтони Блинкеном с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммита с участием Путина и Байдена сейчас не планируется. В дальнейшем президенты России и США, в случае необходимости, могут принять решение о контактах, заключил Песков.