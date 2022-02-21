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На Украине заявили о желании вступить в НАТО, несмотря на сигналы ряда членов альянса

Глава МИД Украины Кулеба: Киев хочет в НАТО, несмотря на сигналы ряда членов альянса

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Gleb Garanich/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны ряда европейских стран из числа членов альянса. Об этом он рассказал в интервью CBS.

Он заявил, что Украина не посылает никаких сигналов о том, что страна готова отказаться от вступления в НАТО.

«Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что, если Украина добьется успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности», — сказал глава украинского МИД.

Кулеба отметил, что в альянсе есть несколько стран, которые посылают сигналы о нежелании принимать Украину в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не устанавливает конкретных сроков возможного присоединения Украины, но настаивает на том, что такое решение вправе принимать только члены альянса и Киев.

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