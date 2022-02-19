Зеленский поручил созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан Украиной, Россией, США и Британией в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время Киев считает, что Москва в 2014 году нарушила договор.

Ранее сообщалось, что в ходе Мюнхенской конференции Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили безопасность на фоне «агрессивных действий» России, а также призвали Москву сеть за стол переговоров по деэскалации в Донбассе.