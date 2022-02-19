Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам по деэскалации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили безопасность на фоне «агрессивных действий» России.

«Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем», — написал Зеленский в Twitter.

Также он выразил благодарность Лондону за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира.

В свою очередь в канцелярии британского премьера подчеркнули, что стороны призвали Россию к переговорам для деэскалации в Донбассе.

«Лидеры согласились с тем, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы огромным просчетом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [Владимира Путина] еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Ожидается, что помимо Джонсона глава Украины встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис.