В ЛНР госорганы и предприятия перевели в режим военного времени

Государственные органы самопровозглашенной Луганской Народной Республики ввели в режим военного времени. Соответствующий указ главы ЛНР Леонида Пасечника опубликован на его сайте.

«Государственным органам ЛНР <...> обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики ЛНР, экономики административно-территориальных единиц ЛНР, переводу исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции ЛНР, других воинских формирований и органов, специальных формирований на организацию и состав военного времени», — следует из документа.

Указ вступил в силу.

Ранее в ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию жителей на территорию России из-за угрозы наступления ВСУ и ввели всеобщую мобилизацию.