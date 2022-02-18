Стала известна дата встречи Лаврова и Блинкена по ситуации на Украине

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым 23 февраля, если Россия не начнет вторжение на Украину. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение», — сказала она.

Ранее Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

Лавров в разговоре с Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. Также министр подчеркнул необходимость продолжения совместной работы, о которой ранее условились президенты России и США.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля. Тогда глава МИД РФ заявил госсекретарю, что западная информационная кампания против России может в конечном итоге привести к войне в Донбассе. Кроме того, Лавров указал, что США не согласились выполнить ключевые положения гарантий по безопасности, предложенные Россией.