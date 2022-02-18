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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Беженцев из Донбасса готовы принять в Сухуме

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Sputnik Абхазия

В мэрии столицы Абхазии Сухума заявили о готовности принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Администрация города Сухум, в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, предложила главам администрации Донецка и Луганска, в случае необходимости, принять в столице Абхазии жителей городов», — говорится в сообщении.

Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения сегодня, 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».

Впоследствии подготовку наступления в Донбассе опроверг главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Аналогичное заявление сделал секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Кризис на Украине
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