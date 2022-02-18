Россия готова принять участие во встрече контактной группы по Донбассу

Россия готова принять участие во встрече контактной группы, если Донбасс и Киев договорятся о ее проведении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, «если Киев и Донбасс договорятся о ее созыве, российские представители, конечно, будут участвовать как посредники».

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики отвергли предложения Киева о проведении заседания контактной группы. Об этом журналистам сообщили глава МИД ДНР Наталья Никонорова и ее коллега из ЛНР Владислав Дейнего.

По их словам, Украина «нагнетает информационную истерию», заявляя об агрессии республик, после чего предлагает встречу, не собираясь принимать мер по предотвращению огня.

Дейнего, в свою очередь, подчеркнул, что ЛНР готова к конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, но «поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом» не намерена.