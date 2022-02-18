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В Канаде задержали двух лидеров протестов

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Канадская полиция задержала одного из главных зачинщиков и руководителей протеста против антиковидных ограничений Криса Барбера, сообщает телеканал CBC.

Крис Барбер вместе с Тамарой Лич и Бенджамином Дичтером являются лидерами и организаторами протеста дальнобойщиков. Барбер был задержан на одной из улиц канадской столицы, Оттавы.

Позднее, полиция задержала также Тамару Лич, и сейчас они оба находятся в полицейском участке, где ожидают, когда им будет избрана мера пресечения.

По словам Тамары Лич, все ее счета заморожены.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил консервативную оппозицию в потворстве «людям со свастиками» из-за поддержки ими протестующих дальнобойщиков.

Заявления премьер-министра вызвали бурный протест у консерваторов. Депутат Дейн Ллойд, чей дед сражался во время Второй мировой войны, дважды потребовал от Трюдо забрать свои сравнения консерваторов с нацистами обратно, однако премьер-министр отказался это сделать.

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