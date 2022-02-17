Блинкен предложил Лаврову встретиться на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе. Об этом американский дипломат заявил на заседании Совбеза ООН по Украине.

«Я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса», — сказал Блинкен.

Блинкен также считает, что его возможная встреча с Лавровым может стать основанием для саммита «ключевых лидеров» для деэскалации на Украине.

По его словам, США также предлагают России контакты в НАТО и ОБСЕ.

Дипломат добавил, что Соединенные Штаты изучают российский ответ на реакцию Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности.

Ранее МИД РФ опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности, который содержит 11 страниц. В документе подчеркивается, что никакого «вторжения на Украину» нет и не планируется.