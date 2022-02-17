Путин призвал МВД высылать мигрантов из страны за экстремизм

Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел применять самые жесткие меры в отношении тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности. Об этом он заявил на коллегии МВД.

«Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции бизнес, против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете для них въезда в страну в будущем.

К борьбе с преступлениями экстремистской направленности, по словам президента, следует также привлекать гражданское общество и средства массовой информации.

Путин обратил внимание, что в прошлом году количество экстремистских преступлений в России выросло на четверть.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о причинах агрессии мигрантов.