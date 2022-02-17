Зеленский заявил, что ряд стран Европы не хотят вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые страны Европы наряду с Россией выступают против вступления его страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны», — сказал украинский лидер во время встречи с журналистами.

Он отметил, что Украина долгое время стремится стать страной-членом Североатлантического альянса, а расстояние к организации при этом не сокращается. Зеленский задался вопросом, что может быть причиной этому.

«Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторые страны — члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе», — сказал украинский президент, добавив, что это достаточно открытая информация.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США не будут давить на Киев, чтобы Украина вступила в НАТО.