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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Великобритании Трасс пригрозит России статусом изгоя

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МИД РФ/Reuters

Россия должна выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины, иначе ее ждут тяжелые последствия для экономики и статус государства-изгоя, говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она произнесет в ходе поездки на Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — отметила министр.

Трасс в ходе своей рабочей поездки посетит Польшу и Украину и встретится с польским и украинским коллегами Збигневом Рау и Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Трасс намерена посетить Германию и выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Как ранее отмечала британский министр, Лондон считает возможность вторжения России на Украину «очень вероятной».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после подобных заявлений посоветовала Британии извиниться за ложь о российском «вторжении».

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