Минск направил ООН обращение по фактам убийств мигрантов на границе с Польшей

Белорусский государственный центр «Системная правозащита» объявил о направлении в ООН обращения относительно убийств мигрантов на границы Белоруссии и Польши, передает «БелТА». Речь идет о предполагаемых преступлениях польских силовиков против нелегалов, которые последовательно фиксируют в Минске.

«Системная правозащита» официально направила письмо в офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека и его главе Элизабет Тросселл. Документ, объем которого составляет несколько десятков страниц, содержит полную картину событий и множество фактов, подтверждающих геноцид уроженцев Ближнего Востока», — отмечают в центре.

При этом в организации также подчеркнули, что белорусская сторона продолжает расследование фактов убийства мигрантов и приложит все усилия для того, чтобы мировое сообщество отреагировало на «вопиющие факты массовых расстрелов».

Ранее сообщалось, что в Польше объявили о подготовке к наплыву беженцев из Украины.