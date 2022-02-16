Песков: признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими договоренностями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не соотносится с минскими соглашениями, сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, признание не коррелируется с минскими соглашениями. Это действительно так», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин считает выполнение минских соглашений ключевой задачей в текущей ситуации.

Ранее Песков отмечал, что Россия не нарушает минские соглашения из-за выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР.

Песков также рассказывал о реакции Владимира Путина на обращение депутатов Государственной думы с предложением признать независимость республик Донбасса.