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В МИД Британии прокомментировали отсутствие России на встрече ОБСЕ

Глава МИД Британии Трасс расценила неучастие РФ на встрече ОБСЕ как «презрение к обязательствам»

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МИД РФ/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что отсутствие представителя России на консультациях в ОБСЕ по ситуации вокруг Украины является проявлением неуважения к взятым на себя обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

«РФ явно не выполняет международные обязательства, которые она взяла на себя в вопросе транспарентности. Если намерения Кремля о дипломатическом решении (разногласий по Украине) достаточно серьезны, то ему необходимо появляться на дипломатических встречах и быть приверженным содержательным переговорам. Отказ России участвовать во встречах ОБСЕ показывает ее презрение к обязательствам, под которыми она свободно подписалась», — говорится в заявлении Трасс.

Он отметила, что войска России на границе с Украиной «представляют очевидную угрозу». Трасс подчеркнула, что Великобритания и ее союзники призывают Москву отвести российские войска и вступить в переговоры на основе выдвинутых Североатлантическим альянсом предложений по повышению транспарентности и снижению рисков.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия не ведет военной деятельности, которая требовала бы уведомления стран – участниц Венского документа 2011 года.

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