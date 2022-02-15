Путин назвал силовое сдерживание России прямой угрозой для безопасности страны

Силовое сдерживание России является прямой угрозой национальной безопасности страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов», — сказал глава государства.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Россия выдвинула инициативы по безопасности, так как не хочет войны.